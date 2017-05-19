Місія ОБСЄ помітила 13 "Градів" на окупованій території Луганщини

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що помітила 13 реактивних систем залпового вогню "Град" на окупованій території Луганської області.

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Про це йдеться у звіті місії станом на 19:30 за 18 травня.

У звіті зазначається, що СММ продовжила здійснювати моніторинг відведення озброєння, передбаченого низкою документів, погоджених у Мінську, а саме меморандумом, комплексом заходів і доповненням до нього.

Зокрема, у звіті сказано, що у порушення відповідних визначених координат та ліній для відведення озброєння, місія за допомогою безпілотного літального міні-апарата (БПЛА) помітила 16 травня на непідконтрольній уряду України території 13 реактивних систем залпового вогню (БМ-21 "Град", 122 мм) неподалік Хрустального (колишній Красний Луч, за 56 км на південний захід від Луганська).

Окремо наголошується, що місія помітила свіжі сліди, які, за оцінкою спостерігачів, були залишені танками у зоні безпеки, де не повинно бути озброєння.

Зокрема, 16 травня СММ бачила шість таких місць із свіжими слідами, які, на думку спостерігачів, належали танкам Т-72 та Т-64. Ці сліди були помічені неподалік підконтрольної бойовикам "ДНР" Макіївки (за 12 км на північний схід від Донецька).

СММ прослідувала далі на схід в бік підконтрольного бойовикам "ДНР" Харцизька (за 26 км на північний схід від Донецька), щоби дізнатися куди ведуть ці сліди. Місія зазначає, що сліди від двох танків (Т-64) продовжували тягнутися в напрямку траси H21. Сліди від танку Т-72 тягнулися на південний схід, а потім на захід неподалік Іловайська (30 км на південний схід від Донецька).

18 травня СММ бачила свіжі сліди від танку Т-64 неподалік Дебальцевого (58 км на північний схід від Донецька).