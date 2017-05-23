Обмін заручниками на Донбасі: в СБУ сподіваються, що процес відбудеться протягом місяця
Зазначається, що процес може бути пришвидшеним, якщо все буде добре проходити.
Керівник Об'єднаного центру зі звільнення заручників при СБУ Юрій Кочанов очікує, що завтра, 24 травня, у Мінську під час чергового засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) буде досягнуто прогрес в питанні звільнення заручників.
Як передає кореспондент УНІАН, про це Кочанов повідомив в коментарі журналістам сьогодні в Києві.
«Ми завтра (під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську – УНІАН) будемо говорити про конкретні цифри, конкретні прізвища та конкретні дати, коли ми можемо зробити обмін. Ми думаємо і сподіваємося, що завтра буде конструктив та ми зможемо просунутися дуже суттєво в цьому процесі», - заявив він.
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«Верифікація закінчена, по кожній особі є певна позиція – чи він бажає чи не бажає поїхати на ту територію (ОРДЛО – УІНАН) в рамках процесу обміну», - заявив Кочанов.
«Я не можу говорити дати (обміну полоненими – УНІАН), ми будемо намагатися, щоби це було якомога швидше. Що на тій території, що на нашій території особи перебувають в різних процесуальних статусах: одні можуть бути передані раніше, інші – трохи пізніше, оскільки процедура помилування президентом України займає певний час; також щодо деяких осіб триває судовий розгляд», - зауважив Кочанов.
«Ми будемо говорити про те, і начебто представники ОРДЛО з цим погоджуються, що це буде поетапний обмін, але ми повинні визначитися в кількісному складі. Буде загальна цифра і будуть початкові терміни», - повідомив він.
Відповідаючи на уточнююче питання про орієнтовні терміни можливого обміну полоненими між Україною та ОРДЛО, Кочанов заявив: «Я сподіваюся, що протягом місяця. Я дуже сподіваюся, що ми до цього прийдемо; якщо буде все класно йти, то можна говорити про тижні».
Як повідомляв УНІАН, 20 травня перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона на наступній зустрічі ТКГ, яка відбудеться 24 травня у Мінську, наполягатиме на підбитті підсумків верифікації осіб, які вчинили злочини проти України, та погодженні дати для звільнення заручників.