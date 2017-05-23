Обмін заручниками на Донбасі: в СБУ сподіваються, що процес відбудеться протягом місяця

Керівник Об'єднаного центру зі звільнення заручників при СБУ Юрій Кочанов очікує, що завтра, 24 травня, у Мінську під час чергового засідання Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) буде досягнуто прогрес в питанні звільнення заручників.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Кочанов повідомив в коментарі журналістам сьогодні в Києві.

«Ми завтра (під час засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську – УНІАН) будемо говорити про конкретні цифри, конкретні прізвища та конкретні дати, коли ми можемо зробити обмін. Ми думаємо і сподіваємося, що завтра буде конструктив та ми зможемо просунутися дуже суттєво в цьому процесі», - заявив він.

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«Верифікація закінчена, по кожній особі є певна позиція – чи він бажає чи не бажає поїхати на ту територію (ОРДЛО – УІНАН) в рамках процесу обміну», - заявив Кочанов.

«Я не можу говорити дати (обміну полоненими – УНІАН), ми будемо намагатися, щоби це було якомога швидше. Що на тій території, що на нашій території особи перебувають в різних процесуальних статусах: одні можуть бути передані раніше, інші – трохи пізніше, оскільки процедура помилування президентом України займає певний час; також щодо деяких осіб триває судовий розгляд», - зауважив Кочанов.

«Ми будемо говорити про те, і начебто представники ОРДЛО з цим погоджуються, що це буде поетапний обмін, але ми повинні визначитися в кількісному складі. Буде загальна цифра і будуть початкові терміни», - повідомив він.

Відповідаючи на уточнююче питання про орієнтовні терміни можливого обміну полоненими між Україною та ОРДЛО, Кочанов заявив: «Я сподіваюся, що протягом місяця. Я дуже сподіваюся, що ми до цього прийдемо; якщо буде все класно йти, то можна говорити про тижні».

Як повідомляв УНІАН, 20 травня перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи з урегулювання ситуації на Донбасі Ірина Геращенко заявила, що українська сторона на наступній зустрічі ТКГ, яка відбудеться 24 травня у Мінську, наполягатиме на підбитті підсумків верифікації осіб, які вчинили злочини проти України, та погодженні дати для звільнення заручників.