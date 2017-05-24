Війна на Донбасі продовжиться і в 2018 році - військова розвідка США

Війна на сході України між підтримуваними Росією бойовиками і ЗСУ продовжиться і в 2018 році. Про це йдеться у доповіді директора Агентства військової розвідки Пентагону Вінсента Стюарта.

"Ймовірно, він (конфлікт - УНІАН.) збережеться протягом усього наступного року, оскільки надії на повне виконання "Мінська" не виправдовуються", - йдеться у повідомленні.

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У доповіді наголошується, що Росія навряд чи відмовиться від своїх дестабілізуючих дій, оскільки війна на Донбасі залишається найефективнішим важелем впливу Кремля на Київ.

"Насильство уздовж лінії зіткнення, ймовірно, буде зберігатися на рівні невеликих боїв, хоча Росія зберігає готовність до ескалації конфлікту", – наголосив Стюарт.

Як повідомляв New York Times, на початку травня у ході особистого спілкування з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Білому домі президент США Дональд Трамп нібито заявив, що його особисто не надто непокоять бойові дії в Україні, проте це питання є важливим для критиків його адміністрації.