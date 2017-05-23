Трамп сказав Лаврову, що війна в Україні його не дуже непокоїть - ЗМІ

На початку травня у ході особистого спілкування з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Білому домі, президент США Дональд Трамп буцімто заявив, що його особисто не надто непокоять бойові дії в Україні, однак це питання є важливим для критиків його адміністрації. Про це минулого тижня повідомило видання New York Times, посилаючись на джерела у Білому домі, як пише "Голос Америки".

Розмова Трампа з Лавровим про Україну, здається, загубилась серед інших сенсаційних повідомлень статті New York Times, і стала предметом експертних коментарів лише зараз.

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"Слова Трампа про те, що Комі "божевільний" не повинні затьмарити той факт, що він підставив Україну у ході зустрічі із росіянами. Заява, що він не надто переживає з приводу російської агресії в Україні - вражає. Це повний розрив із політикою Заходу", - твітує Ендрю Вайс, дослідник впливового аналітичного центру Carnegie Endowment for International Peace (Вашингтон, США).

Експерт також наголосив, що подібні слова Трампа, якщо вони мали місце, примушують серйозно зважати на повідомлення ЗМІ про буцімто тісніші ніж визнає Білий дім, стосунки Кремля з командою Трампа.

Критики президента США Трампа поспішили назвати повідомлення New York Times доказом зради України.