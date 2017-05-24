Опубліковано відео наслідків потужного обстрілу Авдіївки з "Градів"

З'явилося відео, на якому показано наслідки потужного обстрілу Авдіївки з "Градів". Його на своєму YouTube-каналі опублікувало Військове телебачення України.

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На відео співробітники ДСНС демонструють залишки снарядів. Представник місцевої поліції повідомив, що унаслідок обстрілу бойовиками Авдіївки один чоловік був поранений у голову.

Як повідомляв УНІАН, 23 травня бойовики обстріляли з "Градів" стару частину Авдіївки. "Снаряди влучили в будинки на вул.Колосова, 96, і Леваневського, 3 На щастя, ніхто не постраждав. На вул. Лермонтова, 45, поранення в голову отримав чоловік", - написав керівник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін.