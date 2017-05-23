Бойовики обстріляли з "Градів" Авдіївку

Бойовики обстріляли з "Градів" стару частину Авдіївки. В результаті обстрілу поранення отримав мирний житель. Про це повідомив заступник Нацполіції, керівник поліції Донецької області В'ячеслав Аброськін на сторінці в Facebook.

"Снаряди потрапили в будинок на вул.Колосова, 96, і Леваневського, 3 На щастя, ніхто не постраждав. На вул. Лермонтова, 45, поранення в голову отримав людина", - написав він.

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На місці працює слідчо-оперативна група місцевого відділення поліції.

Зазначимо, що інформацію про нібито обстрілі Авдіївського коксохімічного заводу і виникнення там пожежі в Міністерстві оборони України спростували.

«Вчора ввечері журналісти з окупованих територій на сході України поширили фейковую інформацію, що нібито військовослужбовці Збройних сил України обстріляли Авдіївський коксохімічний завод, в результаті чого на території підприємства виникло займання. Українська сторона, ретельно дослідивши ситуацію, констатує, що ця інформація абсолютно не відповідає дійсності. Жодних обстрілу в районі заводу протягом доби спостерігачами Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) зафіксовано не було, і, відповідно, пожежі на території заводу не виникало», - сказав спікер Міністерства оборони України з питань АТО, полковник Олександр Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу зафіксовано 59 фактів недотримання бойовиками режиму припинення вогню.