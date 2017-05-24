Бойовики "ДНР" не допустили місію ОБСЄ до місця постійного зберігання свого озброєння

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що контрольовані Росією бойовики «ДНР» не допустили спостерігачів до місця постійного зберігання свого озброєння.

Про це йдеться у звіті місії.

Спостерігачі наголошують, що робота з моніторингу та свобода пересування СММ обмежені загрозами у сфері безпеки, включаючи ризики, пов’язані з наявністю мін і невибухлі боєприпасів, а також іншими перешкодами, які щодня змінюються.

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«Патруль СММ не зміг отримати доступ до постійного місця зберігання озброєння «ДНР», оскільки охоронець сказав, що він не має ключів до одного зі складських приміщень. СММ поінформувала про це СЦКК», - наголошується у звіті місії.

Також сказано, що «неозброєний член «ДНР» не пропустив патруль СММ на територію комплексу поблизу підконтрольного «ДНР» Докучаєвська.

Крім того у звіті зазначається, що озброєний член «ЛНР» повідомив спостерігачам про те, що він не може гарантувати патрулям СММ безпеку на ділянці розведення в районі Золотого через можливу наявність там мін та невибухлих боєприпасів, оскільки роботи з розмінування не проводилися.

«Спостерігачі вирішили, що продовжувати рух далі небезпечно і поінформували про це СЦКК», - додали в місії.