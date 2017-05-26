На півдні України створять полігон для випробування новітньої зброї

На півдні України створять полігон для випробування новітніх та модернізованих зразків озброєння і військової техніки. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони України Оксана Гаврилюк на брифінгу в Києві.

Читайте такожВолонтер показав наслідки обстрілу бойовиками Мар'їнської лікарні (фото)«Продовжується робота зі створення державного випробувального полігону для проведення випробування новітніх та модернізованих зразків озброєння та військової техніки, а також заходів бойової підготовки підрозділів Повітряних сил», - сказала вона.

Пізніше в коментарі УНІАН Гаврилюк уточнила, що роботи зі створення полігону ведуться вже півроку на півдні України.