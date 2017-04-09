Полторак направив спецкомісію на Чугуївський полігон після скандалу з відсутністю кранів для 54-ї бригади

Міністр оборони Степан Полторак направив спеціальну комісію на Чугуївський полігон для перевірки умов розміщення бійців 54-ї бригади Збройних сил України.

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Про це Полторак повідомив на своїй сторінці у Facebook.

«Прийняв рішення відправити спеціальну комісію на Чугуївський полігон, де наразі розміщено особовий склад 54 бригади, для перевірки фактів неналежних побутових умов, у яких проживають бійці. Дав вказівку відповідальним посадовим особам у найкоротші терміни усунути усі недоліки», - написав він.

Окрім цього, за словами міністра, буде проведено службове розслідування за даними фактами, а усіх посадових осіб, чиї дії призвели до недбальства, буде притягнуто до дисциплінарної відповідальності.

Як повідомлялося, раніше волонтер Юрій Мисягін повідомив у Facebook, що, зокрема, на військовому полігоні поблизу Чугуєва Харківської області встановили умивальники без кранів.

"54-ту бригаду після року і 40 днів боїв на Світлодарській дузі вивели на відпочинок на полігон під Чугуїв. Бійці одного з батальйонів піхоти, розташувавшись в наметах, пішли вмиватися, а тут така невдача... Намет, де це можна зробити, є. Умивальники теж є. Труби до них підвели, по яких тече вода. А ось кранів немає", - написав Мисягін.