Сьогодні минає третя річниця з початку боїв за Донецький аеропорт (відео)

Близько 3:00 ночі на територію аеропорту проникли підготовлені на базах ФСБ озброєні бойовики ДНР. Вони вимагали виведення українських військових, що охороняли внутрішній периметр аеропорту.

Близько 11:00 був здійснений перший постріл українським снайпером по терористах.

Українська влада висунула бойовикам ультиматум, який залишився без відповіді. На аеродромі висадився десант українських військових, які зайняли периметр і диспетчерські вежі.

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О 13:00, як сплив термін, вказаний в ультиматумі, українські силовики почали активну фазу АТО.

Під час операції звільнення нового терміналу 26 травня 2014 року не загинув жоден український військовий.

Втрати бойовиків самопроголошеної ДНР становили приблизно 100 осіб, серед них виявилось 33 вихідці з Росії.

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Загалом оборона Донецького аеропорту українською армією тривала рекордні 242 дні, а відважних і незламних захисників аеропорту назвали «кіборгами».