Буденний шквал ворожих куль: "кіборг" показав архівне відео з Донецького аеропорту

Відповідний запис він зробив на своїй сторінці у Facebook.

"Архівчики підняв. Одна зі звичайних поїздок в новий термінал, яких не злічити. Знята бійцем на телефон", - йдеться у тексті до запису.

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На відео "кіборги" розвантажують продовольство під шквал ворожих обстрілів.

За словами "кіборга", за одну поїздку "дорогою жорстких пригод" від ДАПу до Пісків БТР прибували принаймні з 2-3 пробитими колесами і дірою в борту" через обстріли бойовиків, що вичікували на українську техніку.

Також на відео видно бійця, який не зміг вміститися у БТР і просто ліг зверху попри заборону.

"Ну, загалом, 10 хвилин незабутнього драйву. І так, це пам'ять, пам'ять про гідне виконання наших бойових завдань", - написав "кіборг".

Довідка УНІАН.Бої за Донецький аеропорт розпочалися 26 травня 2014 року після того, як термінал аеропорту захопили бойовики "ДНР". Оборона аеропорту тривала 242 дні.

Українських силовиків тоді прозвали "кіборгами" за героїчне протистояння ворогам та незламність. За цей час загинули 200 бійців і майже 500 зазнали поранень.

20 січня виповнилося два роки з моменту підриву нового терміналу Донецького аеропорту, і фактично закінчилася 242-денна його оборона.