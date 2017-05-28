Красногорівка під обстрілами бойовиків від самого ранку: снаряди падають у житловому секторі, горить школа

О 06:40 бойовики почали обстріл Красногорівки. Пошкоджено будівлю міської лікарні, кілька снарядів впали у житловому секторі, пише на своїй сторінці у Facebook начальник Головного управління поліції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

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"Інформація про пошкодження і постраждалих уточнюється. На місці працює слідча група поліції Мар'їнки", - йдеться у його повідомленні.

Станом на 07:45 обстріл триває, співробітники поліції під безперервним обстрілом почали евакуацію персоналу лікарні й хворих терапевтичного відділення. За словами Аброськіна, в основному це люди похилого віку.

"Снаряди влучили школу №2. Будівля горить", - додав глава поліції Донецької області.

Як повідомляв УНІАН, увечері 25-го травня бойовики вкотре обстріляли житловий сектор Красногорівки, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру. Кілька боєприпасів розірвалися поблизу місцевої лікарні і житлових будинків.