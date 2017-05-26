Бойовики обстрілюють житловий сектор в Красногорівці - СЦКК

Українська сторона СЦКК повідомляє про продовження обстрілів з боку НЗФ ОРДО мирних населених пунктів та об’єктів цивільної інфраструктури вздовж лінії розмежування.

Так, увечері 25-го травня, бойовики вчергове здійснили обстріл житлового сектору населеного пункту Красногорівка, застосувавши заборонену Мінськими домовленостями зброю великого калібру. Кілька боєприпасів розірвалися поблизу місцевої лікарні та житлових будинків.

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"Ніхто з хворих та медичного персоналу не постраждав, але у будівлі вибиті шибки. Найближчим часом лікарня вимушена буде обмежити надання медичних послуг мешканцям Красногорівки та сусідніх населених пунктів", - йдеться в повідомленні.

"Такі злочини незаконних збройних формувань ОРДО свідчать про грубі порушення Мінських домовленостей, про відверте небажання дотримуватись взятих на себе зобов’язань в рамках Тристоронньої контактної групи, свідоме планування та здійснення терористичних актів проти мирного населення", - наголосили в СЦКК.

Як додали у прес-центрі штабу АТО, за попередньою інформацією обстрілом пошкоджено будівлю районної лікарні, навчальний корпус Відокремленого підрозділу «Донецький технікум Луганського національного аграрного університету» (вул. Нахімова, 2а), а також два приватні будинки в одному з житлових масивів. Станом на 00:05 год обстріл триває.

Нагадаємо, кількома днями раніше в СЦКК повідомили, що бойовики обстріляли співробітників Міжнародного комітету Червоного хреста, коли ті роздавали продуктові та гігієнічні набори у населеному пункті Доломітне, який не контролюється урядом України.