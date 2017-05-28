Вночі вулиці обстріляної Красногорівки патрулюватиме спецпідрозділ поліції КОРД.

Як повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Донецькій області, за розпорядженням заступника глави Нацполіції В’ячеслава Аброськіна, спецпризначенці будуть нести службу з охорони громадського порядку, евакуювати людей на бронетехніці у разі необхідності, здійснювати антитерористичні заходи.

«Станом на 18.00 обстрілів в місті немає. Внаслідок обстрілу, який мав місце сьогодні в період з 6.00 до 8.30, поранено троє мирних мешканців - двох жінок та одного чоловіка», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що заразі одна із постраждалих з осколковим пораненням голови перебуває в лікарні м. Курахового, іншим надано медичну допомогу, і вони вже вдома.

Крім того, наголошується, що пошкоджено 42 будівлі, в тому числі значних руйнувань зазнали лікарня та школа №2. Також пошкоджено три автомобілі «швидкої допомоги», водогін по вул. Бєлінського, каналізацію по вул. Б.Хмельницького та електролінію.

«Під вогонь потрапили близько десятка вулиць – Хмельницького, Бєлінського, Нахімова, Сковороди (Ворошилова), Медична, Толстого, Садова, Островського. Повідомлення про пошкодження будинків мирних мешканців продовжують надходити», - додали в поліції.

У главку підкреслили, що поліція продовжує нести службу у посиленому режимі. Додатково задіяно понад 130 поліцейських – місцева поліція, співробітники Головного управління Нацполіції в Донецькій області, Волноваського та Великоновосілківського підрозділів поліції, додані сили.

Також взято під цілодобову охорону пошкоджені школу та лікарню, щоб забезпечити збереженість майна. Вулиці патрулюють піші та мобільні наряди. Окрема слідчо-оперативна група працює на документування наслідків теракту.

Читайте такожВодопостачання в Красногорівці після ранкового обстрілу повністю відновлено – ГУ ДСНС

Створено 2 додаткових мобільних блокпости, які чергують на в’їздах-виїздах з міста.

Крім того, вночі місто перебуватиме під охороною бійців Корпусу оперативно-раптової дії, які будуть нести службу на спецтехніці, зокрема в районі, наближеному до лінії бойових дій. На озброєнні КОРДу сучасний бронеавтомобіль «Варта» та пересувний броньований штаб.

Завдання спецпризначенців – забезпечення громадського порядку, реагування на повідомлення про надзвичайні події, проведення контрдиверсійних заходів та у першу чергу надання допомоги людям.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 28 травня, зранку бойовики обстріляли Красногорівку.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін (СЦКК) назвала обстріл Красногорівки свідченням свідомого здійснення бойовиками терактів проти мирного населення.