Обстріл бойовиками Красногорівки: системи життєзабезпечення працюють у штатному режимі

Системи життєзабезпечення Красногорівки Донецької області, яка постраждала внаслідок обстрілу бойовиків, працюють у штатному режимі.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко.

«Станом на ранок 29 травня системи життєзабезпечення (водопостачання, електропостачання) міста працюють у штатному режимі», - написав він.

Зубко додав, що у місті проводяться ремонтно-відновлювальні роботи пошкоджених інженерних систем.

«Забезпечено підвіз будівельних матеріалів з Краматорська. Додатково для відновлення приватного сектору Красногорівки звернулися до сусідніх областей щодо надання допомоги будівельними матеріалами», - поінформував віце-прем’єр.

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Як повідомляв УНІАН, 28 травня бойовики обстріляли Красногорівку, внаслідок чого поранення дістали троє мирних жителів.

Також зазнали пошкоджень 42 будівлі, в тому числі лікарня та школа. В результаті обстрілу було пошкоджено водогін, тому частина міста залишилася без води. Того ж дня водопостачання було відновлено.

Українська сторона Спільного центру з контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін назвала обстріл Красногорівки свідченням свідомого здійснення бойовиками терактів проти мирного населення.