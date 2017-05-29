Без введення миротворчої місії на окупованому Донбасі буде важко досягти деокупації - Геращенко

Без введення миротворчої місії на окупованих територіях України буде важко досягти як делімітаризації, так і деокупації. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам заявила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко після зустрічі з делегацію постійних представників держав-учасниць Організації з безпеки та співробітництва в Європі (ОБСЄ).

«Без введення миротворчої місії на окуповані території буде важко досягти там як делімітаризації, так і деокупації. Тому ми стоїмо на позиціях, що потрібно, щоб було прийнято позитивне рішення відносно миротворчої місії на Донбасі”, - сказала Геращенко.

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Вона наголосила, що ухвалення такого рішення блокує Росія. Геращенко додала, що під час зустрічі ставилось також питання щодо неприпустимості порушення прав людини в Криму та недопуску з боку РФ моніторингових місій, в тому числі правозахисників, на окуповану територію Криму.

Вона підкреслила, що українська сторона наголошувала на тому, що Крим “має знайти більш активне сприйняття з боку всіх міжнародних організацій, як безпекових, так і гуманітарних”.