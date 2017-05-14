Порошенко наполягає на розгортанні миротворчої місії на Донбасі

Президент України Петро Порошенко наполягає на розгортанні миротворчої місії під егідою ООН на Донбасі.

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави повідомив сьогодні на прес-конференції в Києві.

«Я би дуже хотів, щоб була підтримана моя ідея щодо запровадження миротворців. Вони (бойовики – УНІАН) злякалися, коли вони побачили, що ідея миротворців починає знаходити підтримку, був організований підрив СММ ОБСЄ, де загинув американський спостерігач, парамедик», - заявив Порошенко.

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Як повідомляв УНІАН, 23 квітня автомобіль патруля місії ОБСЄ підірвався на міні в Луганській області. Це сталося в районі села Пришиб на підконтрольній бойовикам "ЛНР" території. Загинув один спостерігач місії ОБСЄ, ще двоє були поранені. Загиблий був громадянином США, поранені - спостерігачі з Німеччини та Чехії.