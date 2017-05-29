У Мінборони розповіли про втрати бойовиків на Донбасі за минулий тиждень

13:21, 29 травня 2017
Війна
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За минулий тиждень на Донбасі 16 окупантів загинули і 27 були поранені.

За тиждень 16 окупантів загинуло / фото news.vice.com

За минулий тиждень в зоні бойових дій на Донбасі 16 окупантів загинули і 27 були поранені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, підтверджено втрати противника в зоні бойових дій на Донбасі за минулий тиждень. "Вони склали 16 загиблих окупантів, 27 поранених", - сказав Лисенко.

Крім того, було знищено одну одиницю ворожої техніки - вантажівку "Урал".

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Теги: #війна на Донбасі#втрати бойовиків на Донбасі