У Мінборони розповіли про втрати бойовиків на Донбасі за минулий тиждень

За минулий тиждень в зоні бойових дій на Донбасі 16 окупантів загинули і 27 були поранені.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

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За його словами, підтверджено втрати противника в зоні бойових дій на Донбасі за минулий тиждень. "Вони склали 16 загиблих окупантів, 27 поранених", - сказав Лисенко.

Крім того, було знищено одну одиницю ворожої техніки - вантажівку "Урал".