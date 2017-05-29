У Мінборони розповіли про втрати бойовиків на Донбасі за минулий тиждень
13:21, 29 травня 2017Війна
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За минулий тиждень на Донбасі 16 окупантів загинули і 27 були поранені.
За тиждень 16 окупантів загинуло / фото news.vice.com
За минулий тиждень в зоні бойових дій на Донбасі 16 окупантів загинули і 27 були поранені.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.
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За його словами, підтверджено втрати противника в зоні бойових дій на Донбасі за минулий тиждень. "Вони склали 16 загиблих окупантів, 27 поранених", - сказав Лисенко.
Крім того, було знищено одну одиницю ворожої техніки - вантажівку "Урал".
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