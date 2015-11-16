Як живе окупований Новоазовськ (відео)

Зараз у місті працює кілька промислових підприємств і частина гуманітарної інфраструктури. Як живе окуповане місто розповідає сюжет Громадське.Схід.

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Повідомляється, що під контролем "ДНР" частково працюють підприємства: "Новоазовська птахофабрика", "Агрофірма "Росія", "Новоазовський завод мінеральної води".

Що стосується соціальної сфери, то в Новоазовську працюють п'ять дитячих садків, районна лікарня, будинок культури, дитяча школа мистецтв, дві бібліотеки. У літній період діють два дитячих оздоровчих табори. Також відкрито три школи та філію Луганського національного аграрного університету.

Окупація Новоазовська почалася з того, що 15 березня 2014 представники компартії України провели в Новоазовську мітинг під гаслом "За Крим! За Донбас! За референдум!", йдеться в ролику. Так почався сепаратистський рух. На початку квітня 2014 року в Донецьку бойовики захопили будівлю обласної ради і обласної держадміністрації, а потім проголосили утворення так званої "республіки".

У середині серпня Росія сконцентрувала на кордоні з Новоазовськом значну частину своїх військ. 27 серпня бойовики і російські війська взяли під контроль пункт пропуску "Новоазовськ". 28 серпня танки Росії увійшли в Новоазовськ. Над міською адміністрацією було піднято прапор так званої "ДНР". Сили МВС України та Державної прикордонної служби, не мали важкого озброєння, були виведені з міста. Армія відступила в Маріуполь.

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За даними авторів відео, ціни на основні продукти в Новоазовську такі:

М'ясо - 100-120 грн / кг

Соняшникова олія - 45 грн / л

Цукор - 45 грн / кг

Молоко - 13 грн / л

Оселедець - 80 грн / кг

Хліб - 5 грн

Картопля - 20 грн / кг