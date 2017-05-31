В ІС оцінили, за скільки днів українські військові можуть звільнити Донбас (відео)

Народний депутат, координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук заявив, що РФ і бойовики Донбасу бояться наступу української армії. Про це він повідомив в інтерв'ю "Апострофу".

За словами нардепа, про це свідчить обладнання укріпрайонів у глибокому тилу незаконних збройних формувань.

"Ми бачимо й на практиці, що на тому ж Новоазовському напрямку ще рік тому були обладнані два повноцінних укріпрайони, тобто райони оборони. Ми бачимо, що такі ж райони оборони створюються у глибокому тилу, фактично, у бойовиків – район Макіївки, туди, на Шахтарськ, у Луганській області - південь Стаханова", - говорить Тимчук.

Як він сказав, бойовики побоюються, що українські війська "двома ударами" витіснять їх на територію Росії.

"Вони тому й чіпляються, створюють цілі райони оборони саме через те, що дуже сильно бояться, що Збройні Сили України проведуть таку операцію і протягом, думаю, 5-6 днів вийдуть на кордон Російської Федерації", - сказав нардеп, додавши, що при оптимістичному сценарії це може статися ще швидше.

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Також Тимчук зазначив, що бойовики не зможуть провести успішну наступальну операцію без допомоги російських кадрових військ. Він додав, що в зоні АТО українська армія має чисельну перевагу.

"Якщо говорити про баланс сил, то ЗСУ мають, я б сказав, надлишкові сили, навіть за тактичним нормативами – 1:3 оборонців проти наступаючої сторони. На стратегічному рівні співвідношення може бути навіть 1:1,5", - наголосив нардеп.

Він вважає, що наступ української армії на Донбасі є питанням політичної волі, але, каже Тимчук, українська влада пов'язана в діях мінським процесом.

Раніше журналіст Юрій Бутусов повідомив, що російська артилерія на фронті почала завдавати ударів на далекі дистанції.