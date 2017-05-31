Україна і Росія в СЦКК домовилися про одноденне "перемир'я" на Донбасі

Українська і російська сторони Спільного центру з контролю і координації за дотриманням режиму припинення вогню домовилися дотримуватися режиму тиші на Донбасі завтра, 1 червня, у Міжнародний день захисту дітей. Про це йдеться в повідомленні прес-центру штабу АТО в соціальній мережі Facebook.

Читайте такожВ ІС оцінили, за скільки днів українські військові можуть звільнити Донбас (відео)"Українська сторона СЦКК підтверджує: 1-го червня ЗСУ будуть дотримуватися режиму тиші", - підкреслюється в повідомленні.

"Українська сторона, беззастережно дотримуючись Мінських домовленостей, підтримує прагнення щодо додержання режиму тиші вздовж всієї лінії розмежування сторін в районі проведення АТО на Донбасі", - додали в штабі.

У зв'язку з цим сказано, що "31 травня керівництво Збройних сил України віддало розпорядження командирам усіх рівнів про заборону використання всіх видів озброєння і боєприпасів в період з 00.00 годин 01.06.2107 до 00.00 годин 02.06.2017".

У той же час відзначається, що "у разі виникнення з боку противника загрози життю військовослужбовців, мирних жителів, а також спроб зміни лінії зіткнення, підрозділи ЗСУ будуть в будь-який момент готові застосувати зброю".

У свою чергу в коментарі УНІАН речник штабу АТО майор Антон Миронович пояснив, що це була двостороння ініціатива обох сторін СЦКК про введення завтра режиму дня тиші".

За його словами, цю ініціативу "прив'язують до Міжнародного дня захисту дітей". При цьому він сказав, що "це лише другий або третій привід".

"Для нас, взагалі, будь-режим тиші, будь-яке перемир'я - це дуже важливо. Неважливо, чи це свято, або це будні. Якщо та сторона буде дотримуватися, ми всіма руками за те, щоб це відбулося. І в свою чергу зробимо все для того, щоб ми не застосовували зброю. Але знову ж, у заяві ви бачите, що якщо бойовики, вони будуть далі не провокувати, а власне загрожувати життю і здоров'ю, то ми будемо змушені (відповідати). Ми це право за собою фактично залишаємо, тому що це не жарти. Людські життя - це не жарти", - підкреслив Миронович.