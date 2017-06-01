Тука про вигнання бойовиків із "сірої зони": ЗСУ на Донбасі поступово просуваються вперед

Збройні сили України поступово просуваються вглиб окупованої території Донбасу, виганяючи терористів з так званої "сірої зони". Цю інформацію в інтерв'ю 112.ua підтвердив заступник міністра з питань окупованих територій Георгій Тука.

Він наголосив, що зайняті ЗСУ території належать їм згідно з Мінськими угодами.

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"Йдеться про взяття під контроль українськими Збройними силами тих територій, які називаються "сірими зонами". З точки зору збільшення території, що контролюється центральною владою – так, збільшується така територія. Поступово. Але потрібно мати на увазі, що всі ці території, які ми взяли під контроль, зафіксовані Мінськими угодами. Більш того, на превеликий жаль, частина територій, які там зафіксовані, ми одразу втратили, взяти те ж Дебальцеве. Ні сепаратисти, ні їхні кремлівські господарі не відчувають жодних докорів сумління і комплексів через це. Я вважаю, що ми робимо все абсолютно правильно. Сподіваюся на подальший успіх", - розповів заступник міністра з питань окупованих територій.

Нагадаємо, 22 травня волонтер Юрій Мисягін повідомив, що на Світлодарській дузі в Донецькій області українська армія просунулася вперед, зайнявши нові позиції.