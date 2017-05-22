"Дебальцеве стало ближчим": ЗСУ просунулися вперед, зайнявши нові позиції - волонтер

18:21, 22 травня 2017
Війна
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Дебальцеве стало ближчим для ЗСУ на 1 км.

Військові просунулися на 1 км / фото УНІАН

На Світлодарській дузі в Донецькій області українська армія просунулася вперед, зайнявши нові позиції. Про це на своїй сторінці у Facebok повідомив волонтер Юрій Мисягін.

Він зазначив, що у ЗСУ є приємні зміни на Світлодарській дузі - вони закріпилися на нових передових позиціях.

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"У вигляді безперервних провокацій й обстрілу з боку противника, деякий час тому піхота 53-ї бригади була змушена добре пройти вперед. І не тільки пройти, але й закріпитися на нових передових позиціях", - розповів волонтер.

За словами Мисягіна, Дебальцеве стало ближчим на 1 км.

Як повідомляв УНІАН, російсько-терористичні бандформування продовжують обстрілювати позиції сил АТО, двічі впродовж сьогоднішнього дня бойовики застосовували важке артилерійське озброєння, одного українського військового поранено. 

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Теги: #нові позиції ЗСУ#просування ЗСУ