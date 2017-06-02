Ближче до Бахмутської траси: ЗСУ просунулися вперед у "сіру зону"

Бійці 93-ї окремої гвардійської механізованої Харківської бригади, які зараз виконують бойові завдання у районі проведення АТО, покращили своє тактичне становище, просунувшись вперед на відстань близько 1,5 в так звану "сіру зону" ближче до Бахмутської траси, де було облаштовано нові позиції.

Лінію фронту вдалося трохи вирівняти, а зайняття пануючих висот дозволило краще контролювати противника та мати вигідні умови для оборони. Про це 93-тя ОМБр пише на своїй сторінці у Facebook.

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Зазначається, що просуванню вперед передували місяці копіткої роботи розвідувальних підрозділів, які вивчали місцевість та поведінку противника, особливості мінування цієї території, маршрути руху диверсійно-розвідувальних груп терористів.

"Після проведення підготовчих заходів та розмінування (а терористи встановили в хаотичному порядку безліч мін та вибухових пристроїв, в тому числі й заборонених міжнародними конвенціями), механізовані підрозділи бригади вийшли вперед, в окремих випадках скоротивши відстань до позицій ворога до 200 метрів, та закріпилися. Створено систему добре укріплених та облаштованих опорних та спостережних пунктів", - наголошується у повідомленні.

При цьому територія, звільнена та взята під контроль військовослужбовцями 93-ї ОМБр, за Мінськими угодами повинна була бути передана Україні.

Військові зазначають, що втрати серед особового складу з’єднання відсутні, незважаючи на те, що нові бойові позиції бригади постійно перебували й перебувають під вогнем артилерії.

Нагадаємо, 22 травня волонтер Юрій Мисягін повідомив, що на Світлодарській дузі в Донецькій області українська армія просунулася вперед, зайнявши нові позиції.