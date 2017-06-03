Бойовики обстріляли Авдіївку з танків, поліція відкрила кримінальне провадження

Вчора пізно ввечері бойовики обстріляли Авдіївку з танків, ніхто не постраждав.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступник голови Національної поліції - начальник ГУ Нацполіції в Донецькій області В'ячеслав Аброськін.

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«Вчора о 23.30 бойовики обстріляли старе місто з танків. Частково зруйнований будинок на вул.Чернишевського, 36. На щастя, ніхто не постраждав», - написав він.

За даними ГУ Нацполіції в Донецькій області, в Авдіївці правоохоронці вилучили застряглий снаряд із стіни будинку.

«Один із танкових снарядів влучив у будинок, розташований по вулиці Чернишевського. На щастя постраждалих серед мирних мешканців немає. Наразі снаряд вилучено, а правоохоронці обходять постраждалий район та з'ясовують чи є інші пошкодження», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сьогодні до поліції звернувся місцевий мешканець і повідомив, що під час нічного обстрілу пошкоджено сусідній будинок.

На місці події слідчо-оперативна група виявила застряглий у стіні будинку танковий снаряд. На щастя, в цій оселі вже ніхто не мешкав, і тому обійшлося без жертв серед мирного населення.

У поліції зауважили, що вулиця Чернишевського дуже часто потрапляє під обстріли, адже вона знаходиться поруч із лінією розмежування. Багато будинків вже покинуті, але в багатьох продовжують жити люди, сподіваючись на мир та спокій в рідному місті.

За фактом пошкодження будинку відкрито кримінальне провадження за статтею 258 "Терористичний акт" Кримінального кодексу України, додали в главку.