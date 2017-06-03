Ситуація в зоні АТО залишається складною: двоє військових загинули, ще п'ятьох поранено

Ситуація у районі проведення АТО залишається складною, з частковими ознаками її погіршення на окремих напрямках. Так, впродовж минулої доби противник 53 рази відкривав вогонь вздовж усієї лінії зіткнення. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО в Facebook.

"Приморський напрямок. Майже половина фактів порушення бойовиками домовленостей про припинення вогню припадає саме на цю ділянку фронту. 25 разів тут бандити били по наших позиціях. Зокрема, зі 120-мм мінометів противник вчора неодноразового обстрілював українські укріплення в районі Чермалика. А із західних околиць тимчасово окупованого Донецька бойовики декілька разів з мінометів калібру 82 мм відкривали вогонь по опорних пунктах сил АТО біля Мар'їнки. Під час одного з таких обстрілів, близько 17.00 години, декілька ворожих мін влучили по житловому кварталу цього населеного пункту. В результаті таких підступних дій з боку НЗФ двоє місцевих мешканців зазнали поранень", - сказано в повідомленні.

Було вчора неспокійно й на інших ділянках даного напрямку. Зокрема, в районі Водяного, Гнутового, Талаківки, Павлополя, Богданівки та Новотроїцького бандити неодноразово вели вогонь з гранатометів та стрілецької зброї різного калібру. Біля Богданівки українських воїнів також активно обстрілював ворожий снайпер.

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На донецькому напрямку впродовж минулої доби ситуація знову ускладнилась. Зокрема, знову неспокійно у південному та східному передмістях Авдіївки, де противник вчора декілька разів відкривав вогонь по опорних пунктах з 120-мм та 82-мм мінометів, також із засобів ураження меншої потужності. Окрім того, з мінометів калібру 120 мм й гранатометів бойовики обстрілювали українських воїнів, котрі тримають оборону поблизу Пісків.

З великокаліберних кулеметів окупанти били неподалік Опитного. А з околиць тимчасово окупованої Горлівки проросійські озброєні банди, використовуючи гранатомети різних модифікацій та озброєння БМП, здійснювали обстріли наших опорних пунктів в районі Зайцевого та Майорська.

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"Луганський напрямок. На цій частині лінії зіткнення минулої доби зафіксовано 14 фактів використання російсько-терористичними угрупованнями зброї. Більшість з них припадає на темну пору доби. Так, знову під ворожими обстрілами опинились укріплення ЗС України неподалік Новоолександрівки, Новозванівки, Кримського та Станиці Луганської, де бойовики били з гранатометів та стрілецької зброї. Окрім того, біля Кримського противник відкривав вогонь з озброєння БМП. А поблизу станції Донець загарбники застосовували проти українських воїнів 82-мм міномети", - додали у відомстві.

Внаслідок бойових дій минулої доби двоє українських воїнів загинули. Ще п'ятеро бійців сил АТО зазнали поранень.