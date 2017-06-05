Bellingcat виявив фото "Бука", зняте в Росії до катастрофи MH17

Команда Bellingcat заявила, що їм вдалося виявити «відсутню ланку» для ідентифікації російського «Бука», що збив малайзійський «Боїнг». Вони знайшли фотографію, на якій видно маркування негабаритного вантажу на «Буці 332», зняту до його транспортування в колоні в червні 2014 року.

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«На фотографії, знятій російським механіком, імовірно, навесні 2013 року, видно «Бук 332» з тими ж білими транспортними маркуванням, що було видно на ньому в Україні незадовго до і незабаром після збиття MH17. Ця фотографія «Бука 332», на якій повністю видно бортовий номер, а також маркування негабаритного вантажу, — остання за часом зйомки з виявлених нами, знятих до його транспортування в колоні в червні 2014 року, коли друга цифра бортового номера була вже зафарбована», - йдеться в повідомленні на сайті Bellingcat.

Дослідники підкреслюють, що білі цифри, маркування центру мас і негабаритного вантажу на цій фотографії знаходяться в тих же місцях, що і на фотографіях і відео з «Буком 332», знятих в Росії в червні 2014 року і в Україні в липні 2014 року.

Повідомляється, що фотографія механіка була знята в парку техніки бригади, що можна встановити за ще однією фотографією, знятою там же і завантаженою курсантом в серпні 2014 року. На цій фотографії видно той же рожевий контейнер для ракет «Круг», що і на фотографії «Бука 332», знятій механіком. Ця установка «Бук» була ідентифікована як «Бук 332» 53-ї зенітно-ракетної бригади (військова частина 32406) завдяки перерахованим вище загальним рисам.

Ця фотографія має геотеги в парку техніки 53-ї бригади в селищі Маршала Жукова під Курськом. Достовірність геотега підтверджується порівнянням елементів фотографії з супутниковим знімком.

Відзначається, що знайдений фотоальбом механіка був завантажений в лютому 2015 року, проте в ньому не зазначене ні ім'я механіка, ні інформація, де і коли були зняті фотографії.

Bellingcat повідомили, що журналістці РБК Інні Сидорковій вдалося поспілкуватися з людиною, пов'язаною з цією фотографією. За її словами, чоловік підтвердив, що це механік зі знімка Бука 332 і, за його спогадами, в 2013 році він знаходився в Курську. На питання журналістки, чи можливо, що це 2014 рік, він відповів, що «це можливо».

Крім фотографії «Бука 332», в цьому альбомі присутні фотографії машини 9А85 комплексу «С-300», машини спеціального призначення (можливо, 9С52 «Поляна-Д4» і ще однієї установки комплексу «Бук-М1».

Bellingcat вдалося встановити особу механіка і виявити кілька сторінок в соцмережах. На одній з цих сторінок присутня фотографія «Бука 332», а на іншій — дві інші фотографії, також присутні в альбомі 2015 року.

"Беручи до уваги, що всі ці фотографії були викладені 2015 році в одному альбомі, а також незамальований номер машини і інформацію, отриману журналісткою РБК Інною Сидорковою, стає ясно, що дана фотографія практично напевно була зроблена в 2013 році, хоча існує невелика ймовірність того, що вона була зроблена навесні 2014", - підсумували автори розслідування.

Довідка УНІАН. 17 липня 2014 в небі над Донецькою областю підтримувані Росією терористи збили "Боїнг" компанії Malaysia Airlines, що виконував рейс Амстердам - Куала-Лумпур. Літак був збитий із зенітно-ракетного комплексу "Бук".

Всі 298 людей, що знаходилися на борту, загинули. Переважна більшість з них - 194 пасажири - були громадянами Нідерландів. Літак впав в зоні, контрольованій бойовиками. Тіла загиблих перевезли в Нідерланди для експертиз. 24 липня Україна делегувала розслідування катастрофи літака Нідерландам.