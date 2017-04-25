В СБУ прокоментували причетність "Хмурого" до перевезення "Бука", яким терористи збили малайзійський Boeing

Керівник Апарату голови Служби безпеки України Олександр Ткачук заявляє, що особа під позивним "Хмурий" неодноразово фігурувала в перехоплених телефонних розмовах щодо перевезення комплексу "Бук", яким було збито малайзійський "Боїнг" (рейс МН17), але не підтвердив, чи є він російським офіцером у відставці Сергієм Дубінським.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ткачук сказав сьогодні на брифінгу.

«Наша служба з 2014 року працює в рамках міжнародного розслідування щодо збиття малайзійського «Боїнг» рейсу МН17», - зазначив він.

«Вся інформація, яка була отримана відповідно до чинного українського законодавства, ця інформація і ті докази були надані міжнародній слідчій групі і, в тому числі, я можу це підтвердити, що особа з позивним «Хмурий» фігурувала у багатьох перехоплених переговорах терористів, які стосувалися саме доставки в Україну засобів ураження, в тому числі установки «Бук». Більш детально я не можу говорити, тому що це матеріали розслідування», - додав Ткачук.

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Як відомо, раніше російська "Новая газета" повідомила, що ветеран війни в Афганістані, ватажок так званої «самооборони Запоріжжя» Сергій Тіунов впізнав на записах СБУ голос свого товариша по службі, російського офіцера у відставці Сергія Дубинського, ймовірно, причетного до катастрофи малайзійського літака у небі над Донбасом влітку 2014 року.

Переговори проводились між керівником так званої «військової розвідки «ДНР» з позивним "Хмурий", яким, ймовірно, є Дубинський, та іншим бойовиком "ДНР" на прізвисько "Бурят". У матеріалах міжнародної слідчої групи "Хмурий" фігурує як відповідальний за переміщення "Бука" від російського кордону окупованою територією Донеччини.

Як повідомляв УНІАН, літак Boeing 777 авіакомпанії Malaysia Airlines, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий 17 липня 2014 року над окупованою бойовиками територією Донецької області. Загинули 298 людей, які перебували на борту.

Пасажирами рейсу були громадяни 10 країн. Більшість загиблих (196 осіб) – громадяни Нідерландів.

Рада безпеки Нідерландів 13 жовтня 2015 року оприлюднила звіт про причини цієї катастрофи. Встановлено, що літак був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук».

Міжнародна спільна слідча група у представленому 28 вересня 2016 року звіті повідомила, що літак був збитий з підконтрольної бойовикам території Донбасу російським зенітно-ракетним комплексом «Бук», ввезеним в Україну з Росії.