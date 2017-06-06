У Міноборони озвучили втрати ЗСУ та російських бойовиків за минулий тиждень

Минулого тижня на сході України ліквідовано 5 російських бойовиків та 19 поранено. Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Міністерства оборони України Вільєн Підгорний під час брифінгу.

"Як повідомляє розвідка, впродовж тижня загальна кількість втрат серед російських поплічників становить п'ятеро вбитих та 19 поранених", - заявив Підгорний.

За його словами, близько 40% від загальних втрат ворог зазнав на Маріупольському напрямку.

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Також він сказав, що минулого тижня 5 військовослужбовців Збройних сил України загинули під час бойових дій, а ще 23 зазнали поранень.

Підгорний повідомив, що впродовж тижня українські військові зафіксували 29 епізодів застосування ворогом безпілотних літальних апаратів, які збирали розвідувальну інформацію. За даними української розвідки, більшість безпілотників було зафіксовано в Луганському та Донецькому секторах.

Підгорний наголосив, що розвідка продовжує документувати надходження до бойовиків військової допомоги з РФ. "Минулого тижня Росія залізницею відправила приблизно 270 тонн боєприпасів та понад 660 тонн пального на окуповані території Донецької та Луганської областей", - сказав Підгорний.