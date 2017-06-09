"Осколки дійшли до середини мозку": у Дніпрі борються за життя трьох тяжко поранених військових (відео)

У Дніпрі борються за життя трьох бійців, які зазнали вкрай тяжких поранень у зоні АТО. Їх близько опівночі гвинтокрилом доправили до обласної лікарні Мечникова.

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Вже понад 16 годин медики не відходять від 27-річного Євгена. Від вибуху він втратив обидві ноги біля Крутої Балки. Лікарі кажуть: диво вже те, що боєць витримав евакуацію.

Не легший стан й 31-річного Михайла. Під час мінометного обстрілу біля Золотого осколки пробили бійцю голову та дійшли до середини мозку.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 8 червня сімох поранених бійців у запеклих боях під Жолобком доправили до Дніпра.