Пекельний бій під Жолобком: терористи хотіли повністю оточити позиції ЗСУ (відео)

Сімох поранених бійців у запеклих боях під Жолобком цієї ночі доправили до Дніпра. Троє з них нині у військовому шпиталі, чотирьох привезли до обласної лікарні Мечникова, йдеться в сюжеті ТСН.

Найтяжчий серед них – 26-річний Ігор. У нього сильна внутрішня кровотеча та множинні осколкові поранення. Медики усю ніч намагалися стабілізувати стан солдата, щоб він витримав операцію. За його життя борються одразу кілька бригад хірургів. "Поранення вкрай складне, повністю розбитий низ живота. Поранення грудей, стегна, прострілене плече, поранення обличчя. Вкрай важкий", - зізнається головний лікар обласної лікарні ім. Мечникова Сергій Риженко.

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Бійці 93-ї бригади називають бій на бахмутській трасі під Жолобком справжнім пеклом. Кажуть, ворог поливав їх вогнем п'ять годин поспіль. "Вони запускали безпілотники, які висіли над нами, і прицільно били артою. Били з усіх калібрів. Фронт був на 180 градусів, інколи і більше. Хотіли повністю відрізати нас", - розповів поранений Микола Смирнов.

"Там стріляли так, що не почув, що свистить. Відчув тільки, що вибух сильний і дуже заболіла голова. Очі відкриваю – а я вже навколішки на дні окопа, а окоп кров'ю заливається", - розповів про власне поранення військовий.

Нейрохірурги кажуть, що боєць народжений у сорочці. Осколок влучив йому в потиличну ділянку, але вилетів наскрізь, тож медики обіцяють вилікувати бійця. Смирнов у 2014 році вижив після тяжкого поранення голови біля Слов'янська, відтоді досі ходить із осколками в голові. Тепер, кажуть медики, трепанація не знадобиться – лікуватимуть лише забій мозку та спостерігатимуть за загальним станом.

Ще двом пораненим доведеться лікуватися в офтальмологів – відновлювати пошкоджені осколками очі.

Раніше у штабі АТО повідомили про значні втрати бойовиків біля Жолобка: станом на 22.00 7 червня втрати бойовиків складали 25 осіб – з них 11 вбитих.