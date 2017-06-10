Журналіст розповів подробиці боїв за Жолобок, уточнив втрати серед ЗСУ

Журналіст, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов повідомив уточнені дані про бої за Жолобок, зокрема, й про втрати ВСУ.

"Уточнені дані щодо втрат у цьому районі 7 червня: загинуло двоє наших бійців, дев'ятнадцять отримали поранення різної тяжкості та контузії. Офіційно спочатку заявлявся один загиблий. Але тіло другого забрали лише наступного дня", - йдеться у його повідомленні у Facebook.

Журналіст зазначив, що 1-й і 2-й батальйони 93-ї механізованої бригади на широкому фронті вийшли на низці ділянок до Бахмутської траси. Це просування здійснювалося постійним протягом останніх 8 місяців і здійснюється на різних ділянках.

За інформацією Бутусова, атаки проводилися двома невеликими ударними групами чисельністю до взводу кожна, сформованими у складі батальйонів.

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"Була зайнята низка тактично важливих позицій, а також зайняте маленьке село Жолобок з двох десятків будинків на самій трасі й опорний пункт противника, розташований там. Наша артилерія підготовку атаки не здійснювала, танки не застосовувалися. Однак групи добровольців все одно пішли вперед", - розповів журналіст, додавши, що у цій фазі бою у наших втрат не було.

Потім контратака терористів була відбита. Однак виявивши, що дії українських військ мають локальний характер, противник скоригував вогонь артилерії.

"І тут пішли втрати. Наші залишили за собою кілька будинків у північній частині Жолобка, будинки південніше, ближні до траси, довелося залишити, оскільки захоплені позиції противника надійного укриття від артвогню не забезпечували", - пише Бутусов.

Тактичні резерви противника зосередилися для контратаки, але зробити нічого не змогли. Добре відпрацювали мінометні батареї ЗСУ.

"За результатами бою. 93-я бригада продовжила просування вперед й заняття сірої зони. Російські найманці повністю програли боротьбу за сіру зону в цьому районі. Створені умови для проведення подальших операцій - створено кілька прекрасних рубежів для розгрому противника на низці ділянок", - повідомив журналіст.

Як повідомляв раніше Бутусов, унаслідок боїв за Жолобок 93-я бригада зайняла нові рубежі на Слов'яносербському виступі.