Бої за Жолобок: ЗСУ зайняли нові рубежі на Слов'яносербському виступі

Унаслідок боїв за Жолобок 93-я бригада зайняла нові рубежі на Слов'яносербському виступі. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив журналіст, головний редактор "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов.

Він розповів, що спалах бойових дій 6 червня у районі села Жолобок Луганської області викликав вибух панічних повідомлень у російській пропаганді про наступ ЗСУ.

Журналіст пояснив, що ж відбулося насправді. Він зазначив, що район Бахмутської траси - дороги Р-66 з Луганська, з часів перших Мінських угод у вересні 2014-го став ареною запеклих боїв. Українські війська контролюють виступ, який з півночі підпирається річкою Сіверський Донець, а з півдня - трасою Р-66, південніше якої розташовується Первомайськ та агломерація населених пунктів навколо нього.

Ця територія повинна була, за умовами перемир'я, контролюватися українськими військами. Проте російське командування неодноразово завдавало ударів, щоб зрізати виступ, зайняти селище Кримське і вийти на цій ділянці до Сіверського Дінця. Так, у ході боїв у жовтні 2014-го і в січні-лютому 2015-го противник порушив Мінські угоди й захопив частину цього району.

"Ключем до контролю обстановки є висота 175,9, яка розташована західніше Слов'яносербська. Заяви роспропаганди про атаку ЗСУ на цю висоту - відвертий фейк. Справа в тому, що атакувати цю висоту немає потреби - наша армія її не здавала. У січні 2015-го противник здійснював численні атаки на висоту 175,9, тут 20 січня був убитий командир 2-го танкового батальйону "ЛНР" Валерій Липицкий. Але вояки 24-ї механизированнгой бригади тоді відбили всі атаки", - наголосив Бутусов.

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Крім того, починаючи з вересня 2016-го, підрозділи 93-ї механізованої бригади здійснюють поступове заняття "сірої зони", залишеної підрозділами ЗСУ в 2014-му. За цей час вся "сіра зона" вже повернулася під контроль українських військових, на деяких ділянках просування склало до трьох кілометрів.

"1-6 червня 2017-го штурмові групи 1-го і 2-го батальйонів 93-ї бригади зайняли район висоти 150,3 і північну околицю села Жолобок", - розповів журналіст.

Він зазначив, що противник зазнав серйозних втрат і перешкодити просуванню ЗСУ не зміг. Тут, на фронті в 20 кілометрів, оборонявся 14-й батальйон територіальної оборони "ЛНР" бойовою чисельністю, за словами самих бойовиків, близько 100 осіб. Тобто їхня оборона носить умовний характер - тонкий ланцюжок вогневих точок.

"Артилерія противника й резерви вступили у бій вже після закріплення українських бойових груп на нових рубежах, зірвати дії 93-ї бригади, вибити наших бійців із зайнятих рубежів противнику не вдалося", - заявив Бутусов.

Судячи з усього, продовжив він, супротивник просто не одразу знайшов вихід українських підрозділів впритул до Бахмутської траси. Паніка у ворога і запеклі перестрілки почалися тільки 6 червня.

Журналіст зазначив, що за кількістю залучених сил у складі невеликих ударних груп ці бої залишаються боями місцевого значення. Ніяких "вуличних боїв" у селі Жолобок не відбувається через крихітні розміри самого села. Перестрілки 1-7 числа були.

"Противник 7-го червня ввів зараз у бій на передову підрозділи 4-ї мотострілецької бригади "ЛНР", з танками і артилерією, але відновити ситуацію не зумів. Незважаючи на обстріл артилерії, всі зайняті українцями позиції залишаються під нашим контролем", - пише журналіст.

Крім того, станом на 8 червня перестрілки припинилися, ситуація заспокоїлася. Інформація про нібито 5 загиблих українських воїнів у ході боїв 7 червня виявилася неправдивою.

У 93-й бригаді 7 червня загинув один військовослужбовець. Противник визнав ліквідацію мінімум 7 найманців "ЛНР".

Ініціатива у бойових діях в цьому районі залишається за українськими воїнами. Порушення Мінських домовленостей у цьому районі здійснюють тільки російські найманці, які продовжують займати позиції, відведені під український контроль згідно з Мінськими угодами.

"Бійці 93-ї механізованої бригади не здають ні п'яді, і, незважаючи на величезний ризик і втрати, використовують будь-яку можливість, щоб йти вперед і повертати українську землю", - підсумував Бутусов.