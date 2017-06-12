"Бронежилет і шолом не допомогли": у Кримському загинув військовий з Дніпропетровщини (фото)

На одному з опорних пунктів села Кримське загинув військовий 93-ої окремої гвардійської механізованої бригади Ілля Кириченко. Про це бригада повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"Стрілець-помічник гранатометника Кириченко піднявся до брустверу, щоб оглянути периметр. Пролунав вибух – терористи зненацька розпочали мінометний обстріл. Бронежилет і шолом на цей раз не допомогли – солдат отримав поранення, не сумісне з життям", - йдеться у повідомленні.

29-річний Ілля Олександрович Кириченко був родом із Жовтих Вод Дніпропетровської області.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня у бою під Жолобком загинув військовий 93-ої ОМБр Володимир Лайков.