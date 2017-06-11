У бою за Жолобок загинув військовий з Дніпропетровщини (фото)

7 червня у бою під Жолобком загинув військовий 93-ої ОМБр Володимир Лайков.

"Під час бою з пропутінськими терористами, які намагалися розширити плацдарм у районі села Жолобок Луганської області та проривалися на позиції одного з підрозділів бригади, кулеметник старший солдат Володимир Михайлович Лайков, разом з побратимами, тримав оборону на взводному опорному пункті", - йдеться у повідомленні бригади у Facebook.

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Розчаровані у своїх безуспішних атаках терористи відкрили вогонь по позиціях з артилерії, танків та мінометів. Унаслідок тривалого та інтенсивного обстрілу Лайков загинув.

Зазначається, що загиблий був родом із села Голубівка Новомосковського району Дніпропетровської області.

Як повідомляв раніше журналіст Юрій Бутусов, унаслідок боїв за Жолобок 93-я бригада зайняла нові рубежі на Слов'яносербському виступі.