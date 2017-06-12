Для українських військових розробили радіокеровану "Черепашку" (відео)

У Мережі опубліковано відеозапис випробувань нової радіокерованої платформи для українських військових "Черепашка". Відповідний ролик на своїй сторінці у Facebook публікує "Зроблено в Україні".

Читайте такожНа півдні України створять полігон для випробування новітньої зброї

"Перші випробування радіокерованої платформи "Черепашка" з АГС на борту", - йдеться у підписі до відео.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко взяв участь у запуску нової української ракети.