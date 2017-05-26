Порошенко взяв участь у запуску високоточної української ракети (фото, відео)
16:50, 26 травня 2017Суспільство
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Відбулося успішне випробування української ракети.
Всі комплектуючі ракети зроблені в Україні / twitter.com/stsegolko
Президент України Петро Порошенко взяв участь у запуску нової української ракети. Про це він повідомив в Twitter.
"Щойно відбулося успішне випробування нової української ракети. Всі комплектуючі ракети зроблені в Україні. Це - наш спільний успіх!", - написав президент.
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Як зазначив прес-секретар президента Святослав Цеголко, президент прибув з Одеси на один з полігонів на півдні країни, де і пройшли випробування високоточної ракети.
Як повідомляв УНІАН, раніше "Укроборонпром" показав "літаючі" танки для десантників.
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