Порошенко взяв участь у запуску високоточної української ракети (фото, відео)

Президент України Петро Порошенко взяв участь у запуску нової української ракети. Про це він повідомив в Twitter.

"Щойно відбулося успішне випробування нової української ракети. Всі комплектуючі ракети зроблені в Україні. Це - наш спільний успіх!", - написав президент.

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Як зазначив прес-секретар президента Святослав Цеголко, президент прибув з Одеси на один з полігонів на півдні країни, де і пройшли випробування високоточної ракети.

Як повідомляв УНІАН, раніше "Укроборонпром" показав "літаючі" танки для десантників.