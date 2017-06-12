У штабі АТО повідомили про обстріл бойовиками ще одного селища на Донеччині

НЗФ ОРДО обстріляли житлові сектори в населеному пункті Жованка. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

У селищі Жованка (частина Зайцево) в результаті обстрілу загорівся житловий будинок у провулку Арсеньєва. Там посікло фасад і вибито скло.

На місці обстрілу працюють спостережні групи української сторони СЦКК. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

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"Таким чином, НЗФ ОРДО в черговий раз підтверджують своє ігнорування Мінських домовленостей, і прагнення подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі", - відзначили в штабі АТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли селища Ольгінка і Графське в Донецькій області. Близько 150 будинків залишилися без електрики.