У штабі АТО повідомили про обстріл бойовиками ще одного селища на Донеччині

12:52, 12 червня 2017
Війна
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В результаті обстрілу загорівся житловий будинок.

В результаті обстрілу в житловому будинку пошкоджено фасад та скління / Нацполиция Донецької області

НЗФ ОРДО обстріляли житлові сектори в населеному пункті Жованка. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці в Facebook.

У селищі Жованка (частина Зайцево) в результаті обстрілу загорівся житловий будинок у провулку Арсеньєва. Там посікло фасад і вибито скло.

На місці обстрілу працюють спостережні групи української сторони СЦКК. Інформація про наслідки обстрілу уточнюється.

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"Таким чином, НЗФ ОРДО в черговий раз підтверджують своє ігнорування Мінських домовленостей, і прагнення подальшого загострення збройного конфлікту на Донбасі", - відзначили в штабі АТО.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бойовики обстріляли селища Ольгінка і Графське в Донецькій області. Близько 150 будинків залишилися без електрики.

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Теги: #обстріл бойовиків#обстріл селища на Донеччині