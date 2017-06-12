Бойовики обстріляли два села на Донеччині: пошкоджена підстанція та житлові будинки (фото)

10:32, 12 червня 2017
Війна
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У селі Ольгинка була пошкоджена ціла вулиця - 12 будинків.

Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється / Нацполиция Донецької області

Бойовики вночі та вранці обстріляли два села в Донецькій області, є руйнування. Під вогонь потрапили Ольгінка і Графське (колишнє Комсомольське). Про це повідомляє прес-служба обласної поліції.

Так, у селі Ольгінка пошкоджена ціла вулиця - 12 будинків. Обстріл тривав з двох до чотирьох годин ранку.

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"Люди всю ніч провели в підвалах. Близько 5:00 снаряди потрапили в селище Графське, пошкоджено гуртожиток, де жили студенти лісового коледжу. На місцях обстрілу працює поліція. У селі Ольгінка, під Волновахою, під вогнем терористів опинилась Центральна вулиця. Тут пошкоджено кожен будинок, стіни, вікна, дахи. В результаті обстрілу пошкоджена підстанція, 140 будинків залишилися без світла. Коли посеред села почали падати снаряди, жителі були змушені покинути домівки і ховатися в підвалах", - повідомили в поліції.

Обійшлося без постраждалих. Інформація про постраждалих і руйнування уточнюється. Вранці на місцях обстрілу працюють слідчо-оперативні групи Волноваського відділу поліції.

За даними фактами відкрито кримінальні провадження за ст 258 (терористичний акт) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, окупанти вкотре обстріляли Авдіївку.

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Теги: #обстріл бойовиків#обстріл сіл на Донеччині