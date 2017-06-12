До Дніпра за вихідні привезли двох поранених бійців із зони АТО

В обласну лікарню Дніпра ім. Мечникова за вихідні привезли двох поранених військових. Про це написав у Facebook головний лікар Сергій Риженко.

Читайте такожУ штабі АТО повідомили про обстріл бойовиками ще одного селища на Донеччині"За вихідні надійшло ще двоє з АТО з черепно-мозковими, осколковими пораненнями очей, обличчя, акубаротравмою, струсом головного мозку. Їхні життя поза небезпекою", - написав головний лікар.

Сергій Риженко додав, що в лікарню привезли і жінку-військового лікаря: "Ларисі всього 25. Вона встигла більше, ніж інші за два життя. Сотню хлопців вивезла з поля бою, працюючи медиком-госпітальєром. Зараз лікар мобільного госпіталю. Тяжкопораненого чоловіка витягла з-під артобстрілу. Кров, емоції, поранені, стреси... Дитя під серцем. Життя майбутнього українця треба зберегти. Лариса вночі доставлена у Мечникова, нею опікується найкращий акушер-гінеколог області Ніна Рубан".

Як повідомляв УНІАН, з початку доби один український військовий загинув, четверо поранені.