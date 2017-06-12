З початку доби один український військовий загинув, четверо отримали поранення - МОУ

З початку доби один український військовий загинув, четверо – поранено.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерство оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

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«Ми констатуємо загострення ситуації, яке два-три тижні тому почалось, і воно не вщухає. Я можу сказати, що вже сьогодні ми також маємо втрати. Цієї доби один хлопець загинув і четверо дістали поранення. Є і втрати в техніці», - заначив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, бойовики протягом минулої доби 67 разів відкривали вогонь по підрозділах Збройних сил України в районі проведення АТО, двоє бійців загинули, четверо зазнали травм та поранень.