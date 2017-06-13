В ОБСЄ повідомили про поранення цивільних по обидва боки лінії розмежування

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) повідомляє про поранення цивільних людей по обидва боки лінії розмежування на Донбасі. Як йдеться у звіті місії, спостерігачі уточнювали повідомлення про жертви серед цивільного населення.

"Спостерігачі відвідали лікарню в підконтрольному урядові м. Курахове (40 км на захід від Донецька), де медпрацівники повідомили їм про те, що 10 червня до них із підконтрольного урядові м. Мар’їнка (23 км на південний захід від Донецька) доправили чоловіка (53 років) і жінку (55 років). Поранений чоловік, який лежав на лікарняному ліжку, повідомив команді СММ, що 9 червня він разом із дружиною (друга постраждала особа) перебував у своєму будинку на вул. Жовтневій, 171, коли близько опівночі стався вибух, внаслідок якого вони отримали поранення", - йдеться у звіті.

"За словами чоловіка, бригади швидкої допомоги відмовлялися виїжджати до цього району через обстріли, а тому їх відвезли до лікарні військовослужбовці Збройних сил України. За словами медпрацівників, чоловіку діагностовано відкриті переломи гомілкової кістки лівої ноги й осколкові поранення правого стегна. Медпрацівники також повідомили спостерігачам, що наразі неможливо порозмовляти з пораненою жінкою, оскільки вона перебуває в реанімаційному відділенні після операції", - йдеться у звіті.

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Також, за словами лікарів, жінка зазнала осколкових поранень правої частини тазу і стегна (осколки було вилучено), а також їй діагностовано закритий перелом лівої стегнової кістки. Співробітник місцевої поліції та офіцер Збройних сил України з СЦКК порізно повідомили членам патруля місії, що обстріл у Мар’їнці стався в ніч із 9 на 10 червня.

"Спостерігачі відвідали Донецьку обласну клінічну травматологічну лікарню в підконтрольному «ДНР» Донецьку, де чоловік, що лежав на лікарняному ліжку, повідомив їм, що він зазнав поранень 9 червня, коли йшов вулицею Маміна-Сибіряка в мікрорайоні «Трудівські» Петровського району Донецька (15 км на південний захід від центру міста). За його словами, він почув поблизу 3 вибухи, після яких відчув біль і побачив кровотечу. Постраждалий сказав, що йому зробили операцію в лікарні Петровського району, після якої його перевезли до Донецької травматологічної лікарні. Медпрацівники повідомили, що 56-річного чоловіка доправили в лікарню 10 червня. За їхніми словами, йому діагностовано осколкові поранення і в травматологічній лікарні йому зробили дві операції", - заявили спостерігачі.

Як повідомляв УНІАН раніше, у Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи 600 вибухів, якщо порівнювати з 75 у попередній звітний період.