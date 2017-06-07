Місія ОБСЄ за добу зафіксувала 680 вибухів на Донбасі

Спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) заявляє, що за минулу добу зафіксувала майже 680 вибухів у Донецькій і Луганській областях.

Про це йдеться у звіті станом на 19:30 6 червня, опублікованому сьогодні.

"Спеціальна моніторингова місія задокументувала менше порушень режиму припинення вогню у Донецькій області, включаючи менше вибухів (близько 80), якщо порівнювати з 350 вибухами у попередній звітний період (за 5 червня - УНІАН)", - йдеться у звіті.

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"У Луганській області Спеціальна моніторингова місія задокументувала більше порушень режиму припинення вогню, включаючи 600 вибухів, якщо порівнювати з 75 у попередній звітний період", - сказано у звіті.

Зокрема, сказано, що спостерігачі, перебуваючи у підконтрольному бойовиками "ЛНР" селищі Сентянівка (колишня назва Фрунзе, за 44 км на захід від Луганська), почули близько 480 вибухів та ударів, які за оцінкою місії походили від артилерійського вогню невідомого калібру. Також СММ почула близько 1,7 тис. вогневих черг від застосування великокаліберних кулеметів на відстані 2-12 км з північного заходу на північний схід.