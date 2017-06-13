У "ЛНР" придумали нові байки про ЗСУ: розстріл "ополченців" і "польські найманці" під Жолобком – ІС

У «ЛНР» поширюють нові неправдиві пропагандистські чутки про українську армію на тлі загострення під Жолобком.

Як повідомляє група «Інформаційний спротив», в «ЛНР» (н.п. Луганськ, Первомайськ, Ірміно, Брянка, Кадіївка) агентура «МГБ ЛНР» веде активну кампанію з поширення "потрібних чуток" з приводу загострення ситуації в районі н. п. Жолобок.

Версії такі:

1. Жолобок атакував разом з ЗСУ якісь підрозділ «польських найманців» (з невідомих причин, в «ЛНР» досить давно культивується саме ненависть до Польщі, чутки про «польських найманців» циркулюють постійно), але не витримали бою з бойовиками, покидали «новітнє американське озброєння» і відступили в Новотошківське.

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2. Захоплених у полон під час атаки під Жолобком «ополченців», пізніше показаних в роликах СБУ, нібито потім розстріляли (зустрічається уточнюючий варіант – в потилицю з пістолетів перед строєм бійців «Правого сектору»).

3. У Дніпро поїздами та літаками везуть «сотні поранених укропов».

4. Підрозділами ЗСУ в районі «Бахмутської траси» командує якась «група американських полковників, переодягнених у укропов» (повна версія навпаки» щодо російських офіцерів в органах військового управління «1-го АК ДНР» і «2-го АК ЛНР»).