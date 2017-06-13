Бойовики ввечері обстріляли Авдіївку, поранили місцеву мешканку (фото)

В Авдіївці в результаті обстрілу бойовиків поранено жінку. Як повідомляє Покровський відділ поліції Донецької області, обстріл старої частини міста відбувся сьогодні о 17.35.

Читайте такожУ "ЛНР" придумали нові байки про ЗСУ: розстріл "ополченців" і "польські найманці" під Жолобком – ІС«48-річна містянка знаходилась на власному подвір'ї, коли почався обстріл. Жінці осколками поранило праву ногу. Медичну допомогу постраждалій було надано на місці, від госпіталізації вона відмовилась», - інформують в поліції.

Ще один снаряд вибухнув поруч із будинком. Власники оселі - 58-річна жінка та її 37-річний син дивом уникнули поранень. Осколками пошкоджено вікна та фасад будівлі, а також автомобіль.

У постраждалому районі працюють співробітники поліції, які документують наслідки обстрілу, обходять будинки та з’ясовують, яка допомога потрібна людям. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.258 «Терористичний акт» Кримінального кодексу України.

Бойовики вже третю добу поспіль продовжують обстрілювати житлові квартали прифронтового міста.

Нагадаємо, що Авдіївка шостий день залишається без газу через те, що в результаті обстрілу було пошкоджено газопровід. У місті оголосили надзвичайний стан.