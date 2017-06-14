На Донбасі минулої доби загинув один український військовий, ще семеро - поранені

В зоні АТО продовж минулої доби підконтрольні Росії бойовики не припиняли вдаватись до збройних провокацій проти сил ЗСУ. Про це повідомили у прес-центрі АТО.

Внаслідок ворожих обстрілів минулої доби один український військовий загинув. Ще семеро бійців сил АТО зазнали поранень.

Особливо активно бойовики застосовували зброю проти українських захисників за темної пори доби. Вчора, 13 червня, зафіксовано 52 факти порушення загарбниками режиму припинення вогню, з них 5 разів противник застосовував заборонені Мінськими угодами артилерійські системи. Окрім того, впродовж минулої доби ворожі артилерійські снаряди тричі влучали у житлові квартали прифронтових населених пунктів.

Приморський напрямок. На цій ділянці фронту вчора відбулось найбільше збройних провокацій з боку бойовиків - 22. Ще вночі окупанти вкотре обстріляли житловий сектор населеного пункту Ольгінка, внаслідок чого було знову пошкоджено будинки місцевих мешканців та деякі об'єкти інфраструктури.

На цьому ж напрямку зранку противник з мінометів калібру 120 мм обстріляв укріплення ЗС України в районі Чермалика, а з 82-мм мінометів бив поблизу Водяного. Також по наших позиціях в районі Талаківки, Лебединського, Гнутового, Березового та Павлополя загарбники відкривали вогонь з гранатометів та стрілецької зброї. Були зафіксовані випадки застосування противником зенітних установок, БМП та снайперів.

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Донецький напрямок. До вечора на цій частині фронту противник використовував лише піхотне озброєння, з якого бив по опорних пунктах сил АТО в районі Пісків, Авдіївки та Невельського. З настанням сутінок російсько-терористичні бандформування значно активізувались, особливо у передмісті Авдіївки та на Світлодарській дузі. До завершення доби кремлівські найманці здійснили декілька щільних обстрілів оборонних укріплень ЗС України в районі Авдіївки, Кам'янки та Луганського з мінометів калібру 120 та 82 мм, озброєння БМП, гранатометів та стрілецької зброї різних калібрів. Під час цих обстрілів бойовики знову випустили декілька мін по житлових кварталах Авдіївки.

Луганський напрямок. Тут вчора вранці бойовики вчергове обстріляли наші оборонні укріплення в районі Новотошківського з мінометів калібру 120 й 82 мм. Пізніше проросійські озброєні банди відкривали вогонь з 82-мм мінометів поблизу Кримського, Новоолександрівки та Щастя. Також ворожі обстріли зафіксовані поблизу Донця, Станиці Луганської, Троїцького та Лобачевого, де бойовики відкривали вогонь по підрозділах сил АТО з гранатометів різних модифікацій та стрілецької зброї.

Як повідомляв УНІАН раніше, командування збройних сил РФ на невизначений термін заборонило звільняти військовослужбовців з числа громадян РФ, які проходять службу у складі російсько-терористичних окупаційних військ на Донбасі.

«Стосовно осіб, які подали рапорти на дострокове звільнення і відмовляються брати участь в бойових діях, передбачається відкриття кримінальних справ і утримання під вартою терміном від 2 місяців і більше (на період проведення розслідування)», - повідомляють розвідники.