Командування ЗС Росії заборонило звільняти російських військових, які воюють на Донбасі – розвідка

Командування збройних сил РФ на невизначений термін заборонило звільняти військовослужбовців з числа громадян РФ, які проходять службу у складі російсько-терористичних окупаційних військ на Донбасі.

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Facebook.

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«Стосовно осіб, які подали рапорти на дострокове звільнення і відмовляються брати участь в бойових діях, передбачається відкриття кримінальних справ і утримання під вартою терміном від 2 місяців і більше (на період проведення розслідування)», - повідомляють розвідники.

Разом з тим російським окупаційним командуванням суттєво знижено вимоги щодо відбору кандидатів на військову службу за станом здоров’я, у тому числі при виявленні у них захворювань, пов’язаних з психічними розладами (схильність до суїциду, ознаки шизофренії тощо).