ЗСУ розгадали підступний задум противника у Пісках (відео)

Оборонці Пісків розгадали підступний задум терористів. Ті вночі відкрили раптовий вогонь по селищу у надії, що атакою вдасться приховати інженерні роботи на суміжній ділянці, йдеться у сюжеті ТСН.

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Противник розраховував шквальним вогнем відволікти увагу солдатів від риття окопів поблизу військових позицій. Однак цей задум провалився – бійці дали відсіч. "Раз на раз не приходиться. До того була ніч спокійна, ця – неспокійна", - зізнався один із військових.

Бойовики повторили свою спробу вже вранці. Така наполегливість пояснюється близькістю позицій сторін й важливістю кожного метра цієї території. "Доброго ранку вони нам хотіли сказати – ми відповіли взаємністю", - пожартував про ранкову перестрілку український боєць.

Як повідомляв штаб АТО, внаслідок ворожих обстрілів минулої доби один український військовий загинув, ще семеро бійців зазнали поранень.