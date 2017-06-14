ЗСУ розгадали підступний задум противника у Пісках (відео)

08:01, 14 червня 2017
Війна
1991 0

Противник відкрив вогонь, щоб відволікти увагу воїнів.

Оборонці Пісків розгадали підступний задум терористів. Ті вночі відкрили раптовий вогонь по селищу у надії, що атакою вдасться приховати інженерні роботи на суміжній ділянці, йдеться у сюжеті ТСН.

Читайте такожУ "ЛНР" придумали нові байки про ЗСУ: розстріл "ополченців" і "польські найманці" під Жолобком – ІС

Противник розраховував шквальним вогнем відволікти увагу солдатів від риття окопів поблизу військових позицій. Однак цей задум провалився – бійці дали відсіч. "Раз на раз не приходиться. До того була ніч спокійна, ця – неспокійна", - зізнався один із військових.

Бойовики повторили свою спробу вже вранці. Така наполегливість пояснюється близькістю позицій сторін й важливістю кожного метра цієї території. "Доброго ранку вони нам хотіли сказати – ми відповіли взаємністю", - пожартував про ранкову перестрілку український боєць. 

Як повідомляв штаб АТО, внаслідок ворожих обстрілів минулої доби один український військовий загинув, ще семеро бійців зазнали поранень.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #бойовики біля Пісків#маневри бойовиків#військові ЗСУ