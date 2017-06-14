В ОБСЄ розповіли, скільки цивільних загинули на Донбасі з початку року

08:40, 14 червня 2017
Війна
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В ОБСЄ повідомили, що кількість жертв серед мирного населення збільшилася на 110%, у порівнянні з аналогічним періодом в минулому році.

В ОБСЄ зазначили, що цивільні гинуть через обстріли на лінії розмежування / фото УНІАН

На Донбасі з початку року загинули 45 мирних мешканців. Про це повідомив заступник голови СММ ОБСЄ Александер Хуґ у Відні, передає DW.

За словами Хуга, ще 216 цивільних за цей час були поранені. 

"Кількість жертв серед мирного населення збільшилася на 110 відсотків у порівнянні з аналогічним періодом в минулому році", -  зазначив Александер Хуґ. 

Він підкреслив, що цивільне населення на Донбасі гине через обстріли на лінії розмежування, які тривають через те, що сторони конфлікту не виконують мінські домовленості. 

Як повідомляв УНІАН раніше, спеціальна моніторингова місія Організації з безпеки і співробітництва в Європі (СММ ОБСЄ) повідомляє про поранення цивільних людей по обидва боки лінії розмежування на Донбасі. 

Спостерігачі відвідали лікарню в підконтрольному урядові м. Курахове (40 км на захід від Донецька), де медпрацівники повідомили їм про те, що 10 червня до них із підконтрольного урядові м. Мар’їнка (23 км на південний захід від Донецька) доправили чоловіка (53 років) і жінку (55 років). 

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Теги: #загиблі серед цивільних