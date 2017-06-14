Окупанти регулярно обстрілюють міста і села з важкого озброєння – Міноборони

Ситуація в районі проведення АТО залишається напруженою - окупанти продовжують обстрілювати українські позиції з важкого озброєння.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час брифінгу повідомив речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко.

«Ситуація в районі проведення АТО залишається так само напруженою. Окупанти дотримуються тактики регулярних обстрілів українських позицій, міст, сіл, у тому числі, і з важкого озброєння незалежно від пори доби», - повідомив Лисенко.

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Як повідомляв УНІАН, протягом минулої доби підконтрольні РФ бойовики на сході України 52 рази відкривали вогонь по позиціях ЗСУ і тричі обстріляли житлові квартали прифронтових населених пунктів. Внаслідок обстрілів один військовослужбовець ЗСУ загинув, ще семеро зазнали поранень.